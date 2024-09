Europei ciclismo 2024 | doppietta Italia nella cronometro | Affini oro bronzo per Cattaneo

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 12 settembre 2024) Cominciano con una storicaglisu strada per i nostri colori. A Limburg, in Belgio,prova aindividuale maschile, Edoardoha conquistato la medaglia d’oro, mentre Mattiasi è aggiudicato ilCONQUISTA IL TITOLO CONTINENTALE Lungo il percorso pianeggiante da Heusden-Zolder ad Hasselt di 31,3 km. il corridore lombardo ha tratto vantaggio da un primo tratto asciutto in virtù di una partenza anticipata che gli ha consentito di evitare la pioggia. Ciò gli ha consentito di essere davanti al secondo intermedio precedendo lo svizzero Kung e il suo connazionale Mattiaha continuato a spingere distanziando i suoi avversari per poi trionfare davanti all’elvetico, per nove secondi, e all’altro azzurro.