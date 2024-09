È stato un eroe Scena choc sul ponte | sta per buttarsi giù il famoso la vede e le salva la vita

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 12 settembre 2024) Una storia che ha dell’incredibile e che per fortuna ha avuto un lieto fine: il cantante è riuscito a sventare il tentativo di suicidio di una donna. Il video, ripreso da una telecamera di sorveglianza della zona, ha fatto presto il giro del mondo. La star stava girando un video musicale suldi Nashville quando la sua assistente ha visto una signora ancorata alla ringhiera del, visibilmente scossa e intenzionata a togliersi la. Come sidal filmato, il noto cantante le si è avvicinato, le ha parlato, l’ha abbracciata e soprattuto l’ha convinta a non suicidarsi. Anche la polizia attribuisce a Jon Bon Jovi, leggenda del rock oggi 62enne, il merito di averle presoccorso sulpedonale Seigenthaler martedì sera, 10 settembre 2024.