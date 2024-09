Di Biagio sicuro | Inter consapevole Nessuno può competerci!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 12 settembre 2024) L’ex nerazzurro Luigi Diha davvero pochi dubbi sull’. L’allenatore si espone, facendo un primo resoconto sulla squadra di Simone Inzaghi. BILANCIO – Dopo il blocco di tre partite di Serie A è possibile un primo bilancio di stagione. Si appresta a farlo Luigi Di, allenatore ed ex calciatore italiano, che èvenuto nell’edizione odierna di SportMediaset. Esperto di Serie A, avendo giocato in carriera in numerose squadre italiane – tra cui anche l’– Diesprime con sicurezza il parere. L’allenatore, proprio sulla sua ex squadra, dichiara: «L’della propria forza, ha un grande allenatore e un grande gruppo. Quindi non vedo una squadra che possa competere con l’almeno per quanto riguarda il campionato italiano».