Coppa Davis chi sono i giocatori del Belgio | da Bergs a un doppio di livello assente Goffin

(Di giovedì 12 settembre 2024) Nel Girone A delle Finali di, in corso a Bologna, si affronteranno domani Italia e: le due selezioni hanno vinto il tie d’esordio, rispettivamente contro Brasile e Paesi Bassi, e si confronteranno per il primato nel raggruppamento, che potrebbe anche voler dire passaggio ai quarti. Ildi Steve Darcis è presente a Bologna con Zizou, Raphael Collignon, Alexander Blockx, Sander Gille e Joran Vliegen: seè il numero 1 della formazione, priva di David, e la coppia inamovibile inè Gille / Vliegen, Collignon e Blockx si contendono il posto da numero 2 in singolare. Zizouè al 72° posto del ranking ATP e giocherà il secondo singolare, riservato ai numeri 1: inha vinto 5 incontri su 10, compreso quello che ha dato il via alla rimonta sui Paesi Bassi nel tie d’esordio.