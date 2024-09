Ciao Maschio | svelata la drag queen che prenderà il posto delle Karma B

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 12 settembre 2024) Da quattro anni a questa parte Nunzia De Girolamo conduce, programma di interviste della seconda serata Rai. Un contenitore che ha sempre vantato la presenza arcobaleno di unausata per sdrammatizzare il tono dell’intervista con battute o curiosità. Nel corso della prima edizione questo ruolo è stato affidato a Drusilla Foer, poi per tre anni se ne sono occupate leB. Ora quelsarà affidato a un’altrache già bazzica da anni il piccolo schermo: Maruska Starr. A fare il nome di Maruska Starr è stato TvBlog ricordando come lanel corso degli anni abbia preso già parte a programmi televisivi come All Together Now su Canale 5 con Michelle Hunziker e Non Sono Una Signora su Rai2 di Alba Parietti.