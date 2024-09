Chiusi i giardini della stazione Pettinari critica duramente l' amministrazione | La sicurezza è sta

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 12 settembre 2024) Pescara - L'comunale chiude icentrale di Pescara dopo nuovi episodi di violenza, scatenando polemiche.attacca: il centrodestra ha fallito sulla. La chiusura deipubblicicentrale di Pescara, decisa dall'comunale in risposta ai recenti episodi di violenza e aggressioni, sta generando molte critiche. Secondo il capogruppo in Consiglio comunale e leader del Movimento Politico "per l'Abruzzo", Domenico, si tratta di una misura che evidenzia l'incapacità del governo cittadino di gestire la, uno dei temi più importanti del proprio programma politico.ha commentatola decisione, affermando che "la scelta di chiudere i luoghi di aggregazione cittadini per contrastare la mancanza dinon è altro che un'ammissione di fallimento".