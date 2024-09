Chiara Ferragni e Fedez divorziano | perché lei ha rifiutato il mantenimento

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 12 settembre 2024). La notizia non giunge di certo inaspettata, visto quello che è accaduto negli ultimi mesi, ma ora i due coniugi hanno aperto il tavolo delle trattative per la separazione legale e di certo non mancano i primi intoppi. A riportare le ultime novità sulla fine del matrimonio tra i Ferragnez è stato Gabriele Parpiglia, che ha inoltre specificato di come l’imprenditrice digitale abbiain tronco ilper i due figli proposto dai legali del rapper di Rozzano, sbarrando così ogni ingerenza del suo futuro ex marito sulla crescita dei figli che potrà però vedere a weekend alternati secondo quanto dispone la legge.hailper i figli Il futuro dei figli di, appartiene solo a lei.