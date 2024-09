Che fine ha fatto Vinicius? In sette partite ha segnato una sola volta su rigore As

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 12 settembre 2024) Cheha? Se lo chiede As, che sottolinea come le prestazioni dell’attaccante brasiliano siano lontane dalle sue reali potenzialità. As scrive: “La sua scintilla, il suo zampino e la sua gioia. Il calciatore che spacca difese e. Quello che la scorsa stagione, nonostante due infortuni (e undicisaltate), è stato in grado di segnare 24 gol e fornire undici assist, superando in extremis i numeri di Bellingham. Si cerca il leader del Real Madrid e del Brasile. Si cerca né più né meno che il giocatore che attualmente è in testa ai sondaggi per la vittoria del Pallone d’Oro il 28 ottobre. Leggere questa frase e guardare la televisione, in queste settimane, sta generando contraddizioni. Vini ha dimostrato di avere quel livello, ma non lo ha raggiunto. E il suo declino comincia a essere tanto innegabile quanto preoccupante.non è