Benevento prolungato il contratto dell’ex canterano giallorosso Antonio Prisco

E' un periodo d'oro per il giovane centrocampistache ha appena firmato il prolungamento delcon ilfino al 30 giugno 2027 con rinnovo automatico per la stagione 2027-2028. Dopo tutta la trafila nella cantera della Strega e la prima esperienza tra i professionisti lo scorso anno alla Recanatese, il play di San Giuseppe Vesuviano è tornato nel Sannio per giocarsi le sue carte e l'avventura insi sta rivelando importante. Complice l'infortunio a Nardi, mister Auteri gli sta concedendo molta fiducia che il classe 2004 ha ripagato fino ad ora con prestazioni maiuscole. L'apice si è raggiunto nella gara contro il Potenza dove, in coppia con Talia, ha disputato una prova sontuosa in mediana contribuendo alla larga vittoria della compagine sannita.