Autovelox e caos multe Salvini | Così risolvo il nodo omologazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) Roma, 12 settembre 2024 – Ma come si risolve ilautove lox e mancatac he rende nulle le? “Il 3 settembre ho comunicato all’Anci e ai ministeri dell’Interno, delle Imprese e del Made in Italy l’intenzione di istituire un tavolo tecnico per definire le regole di base per le omologazioni di tutti i dispositivi strumentali, compresi gli. L’obiettivo è definire nuove regole per l’e per arrivare alla soluzione di un problema che abbiamo ereditato”.lo ha anticipato intervenendo al question time al Senato. E proprio al Senato è ancora in corso l’esame del nuovo codice della strada 2024. Sempresi era dimostrato ottimista e aveva indicato settembre come scadenza per vedere in vigore le nuove regole.