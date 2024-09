Ascoli trasferta senza gli ultras Nessun tifo nella sfida col Milan Futuro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) L’sfiderà ilcontare sul supporto dei sempre caldi e appassionatisi al seguito.giornata di ieri gli1898, mediante una nota ufficiale diramata sui propri canali social, hanno annunciato che non saranno presenti allo stadio Speroni di Busto Arsizio per sostenere i bianconeri in occasione del confronto che, sabato prossimo con avvio alle 18.30, vedrà il Picchio chiamato a reagire per dimenticare subito il brutto scivolone di Chiavari. "No alle squadre B – tuonano i supporters ascolani -. Da sempre, il nostro gruppo e la nostra squadra, nel solco tracciato dal grande Costantino Rozzi, si sono fatti carico della battaglia contro l’arroganza dei potenti. Difendiamo le piccole realtà che, con passione e sacrificio, mantengono viva la vera esdel calcio.