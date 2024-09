A Zoomarine lo spettacolo live di Lucilla la Fatina del Sole e Daisy Dot

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 12 settembre 2024) 14 e 15 settembre 2024 Tutto pronto per la ripartenza, anche se per molti il rientro dalle vacanze può risultare decisamente “traumatico”. Allora cosa fare? Sicuramente riprendere con gradualità la vita quotidiana e lasciare sempre spazio al tempo libero. E’ in quest’ottica che il parcosuggerisce di pensare ad una serie di buoni propositi per affrontare l’imminente arrivo dell’autunno con l’energia giusta e per questo il direttore generale Alex Mata ha deciso di regalare ai suoi ospiti un super weekend che prevede anche la presenza della star amatissima dai bambini:, ladel, che il 15 settembre sarà accompagnata dalla sua grande amicaDot. Il divertimento raddoppia, quindi, per i piccoli visitatori che potranno assistere alshow e prepararsi a tornare sui banchi di scuola con un bel carico di allegria.