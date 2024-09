Via Marconi come un autodromo | Anche i bus sfrecciano a tutto gas

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Viail rettilineo d’arrivo all’di Monza. Dopo l’applicazione dell’asfalto fresco e sopratil nuovo disegno della grande strada di accesso, il rischio di incidenti stradali spettacolari e di investimenti di pedonimortali si è alzato di parecchio. Senza alcuna traccia di segnaletica orizzontale, strisce pedonali in primis, la cancellazione delle corsie preferenziali dei bus e in particolare della pista ciclabile, le due carreggiate a doppia corsia per senso di marcia sono diventate una vera e propria pista. E i veicoli, dalle auto alle due ruote e con una menzione d’obbligo per gli autobus, si sono subito allineati al nuovo stato delle cose. L’asfalto liscio, senza ondulazioni e senza buche spinge gli automobilisti e i conducenti dei pullman a spingere sul pedale dell’acceleratore.