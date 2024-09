Vecchio palas sanzionata la Coop | Non era in regola con l’agibilità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Quando i controlli funzionano: "Se non fosse stato per il nostro accesso agli atti protocollato il 28 agosto nessuno avrebbe verificato se la nuovadell’Auditorium Scavolini avesse o meno le carte inper iniziare la propria attività lo scorso 17 luglio. E le carte in, almeno fino al 9 settembre, non c’erano", così i consiglieri comunali Giulia Marchionni (Pesaro Svolta) e Giovanni Corsini (Fratelli d’Italia) dopo aver esaminato la documentazione dell’amministrazione comunale.