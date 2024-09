Usa 2024 Kamala Harris è stata presidenziale più di Trump | la sintesi del duello tv

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024)all’attacco, capace di innervosire il suo rivale senza mai scomporsi. Donaldsulla difensiva, che col passare dei minuti passa dall’ingrugnato all’irritato all’arrabbiato: questa ladel dibattito in diretta televisiva sulla Abc tra i due candidati alla Casa Bianca. Quasi concordi i commenti dei maggiori media degli Stati Uniti. Per gli analisti della Abc,“è”, più di. Un sondaggio della Cnn dice che il 63% degli oltre 50 milioni di americani che hanno seguito il dibattito televisivo dà vincente. Il presidente Joe Biden e l’ex presidente Barack Obama celebrano il successo di, mentre un sostenitore di The Donald come il senatore della South Carolina Lindsey Graham ammette “un disastro”, salvo poi correggere il tiro.