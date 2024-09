Stadio Milan Sala offre San Siro ma a San Donato…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 11 settembre 2024), il sindaco dio Beppeinsiste per la permanenza delle squadre a San: ma intanto a San Donato i lavori In casacontinua a tenere banco la questione relativa alla realizzazione del nuovo, ma negli ultimi giorni il sindaco dio Beppeè tornato alla carica per quanto riguarda l’ipotesi di ristrutturazione di San, con tanto di permanenza di entrambe le squadre meneghine nel capoluogo lombardo. Ecco che, quindi, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i due club starebbero prendendo in seria considerazione l’idea di rimanere al Meazza. Entro la fine del mese è attesa la decisione finale. La sensazione, però, è che se fino a qualche mese fa l’idea di costruire il nuovoa San Donato era una pista percorribile, adesso le carte in tavola sono state rimescolate e stanno salendo le quotazioni per la permanenza a San