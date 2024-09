Sorpreso con la cocaina arrestato 29enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Tolentino, 11 settembre 2024 – Arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di, nella notte, a Tolentino. A finire in manette, uncon visto di ingresso dall’Albania dal mese scorso, che non risulta avere un domicilio in Italia. Ieri sera, intorno alle 23, i carabinieri del Radiomobile di Tolentino, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio predisposto per contrastare i reati in materia di stupefacenti, hanno fermato un’auto intestata a una società di noleggio, in un distributore di benzina lungo la superstrada, direzione mare. A bordo c’era un ragazzo, il ventinovenne appunto, già notato poco prima in un locale pubblico di Tolentino per comportamenti che avevano insospettito i militari su un potenziale possesso di stupefacenti.