Solheim Cup 2024 Barack Obama fa visita a Team USA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 11 settembre 2024) In Virginia è tutto pronto per l’edizionedellaCup, che vedràUSA sfidareEurope sul green del Robert Trent Jones Golf Club di Gainesville. E le golfiste a stelle e strisce hanno ricevuta unaa sorpresa a un paio di giorni dallo start della competizione, in programma dal 13 al 15 settembre. L’ex presidente degli Stati Unitidurante una cena di squadra ha voluto portare, alle 12 campionesse, il suo saluto. Grande appassionato di golf, nel 2010, durante il suo primo mandato,ha ricevuto, alla Casa Bianca, la squadra americana vincitrice dellaCup 2009. Un episodio che si è ripetuto poi nel 2015.CupfaUSA SportFace.