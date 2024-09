Sinner il pasticcio Wada e le incongruenze sul suo caso | la mancata trasparenza danneggia sia il numero 1 sia la credibilità dell’antidoping

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024): “Laopera in modo trasparente e si impegna a rafforzare ulteriormente questo aspetto delle sue attività”. Due righe dedicate all’impegno della cosiddetta “”, scolpite sul sito della World Anti-Doping Agency (), creata nel 1999, finanziata dal Comitato Olimpico Internazionale (Cio) e dai governi internazionali. Sede centrale a Montreal in Canada e ufficio di coordinamento europeo a Losanna, fondazione di diritto privato regolata dal diritto civile svizzero, un board composto da 42 membri – un terzo dei quali atleti o ex atleti – e un Consiglio esecutivo che il 12 settembre si riunirà a Belek, in Turchia. La “”, evocata nei suoi principi fondamentali, è, purtroppo, quella che non si sta cogliendo nella storia legata a Jannikdopo il verdetto di positività-assoluzione annunciato il 19 agosto sul-Clostebol.