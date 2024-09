Scuola Torre-Sala | le richieste di Civico 22 Altra Benevento Comitato e un gruppo di docenti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Tempo di lettura: 6 minutiNella serata dell’08 settembre 2024, presso l’Orto di Casa Betania, si sono incontrati il“Salvare le scuole”, i movimenti politici “è possibile”, undidel Plesso Federico-Nicola22, hanno raggiunto la seguente sintesi su quattro obiettivi condivisi: evitare l’inutile abbattimento dellaFederico; proporre una variante al progetto PNRR per la ristrutturazione dellache raggiunga il fine della messa in sicurezza sismica dell’immobile ed utilizzi il finanziamento del PNRR per la sua riqualificazione; non chiudere via Marmorale; ridurre il disagio degli studenti e deie, soprattutto, arginare i danni della perdita di un ecosistema scolastico per gli anni a venire, che seguirebbero alla parcellizzazione dei luoghi scolastici in tre plessi distinti rendendo ...