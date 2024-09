Sarri pronto a tornare | Il Boca un sogno Milan? Brutto parlarne ora Fonseca merita rispetto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Maurizioha ormai lasciato da qualche mese la panchina della Lazio, ma dopo qualche mese di vacanza il tecnico attende una telefonata: “Con l’inizio della nuova stagione, mi è cresciuta forte la voglia di esserci dentro, diin campo. Spero prima di gennaio. Dipenderà dalle situazioni, dalle offerte che riceverò, dalle motivazioni. Dalla telefonata che mi trasmetterà più adrenalina”, ha dichiarato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Insomma, l’addio alla panchina è ancora un po’ lontano, con unnel cassetto: “IlJuniors sarebbe unfinale, folle, non so se realizzabile. Qualche partita alla Bombonera sarebbe una esperienza unica. In ogni caso non mi vedo all’ultimo ballo, ho ancora voglia di allenare e penso di essere nelle condizioni di poter dare qualcosa.