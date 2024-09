Questione stadio Inter e Milan hanno deciso il futuro | fattore chiave – SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il dossiertiene banco in quel dio da qualche anno, conche nonancorain via ufficiale come muoversi su quel fronte. L’idea è che le due società si stiano ora orientando verso una scelta definitiva. IL PUNTO –sembrano finalmente dirette verso l’assunzione di un orientamento definitivo in merito al dossier. Le due società meneghine, chefinora tenuto aperte due possibilità su questo fronte, sembrerebbero orientate a proseguire a San Siro. Il prossimo incontro tra i rappresentanti dei due club e il sindaco dio Beppe Sala dovrebbe gettare le basi per definire la prosecuzione insieme alla Scala del calcio. Una la ragione principale alla base di tale orientamento.