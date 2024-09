Quattro viareggini Europei ItalBeach al via ad Alghero

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ci sononella Nazionale italiana di beach soccer che proprio ieri sera ha iniziato ufficialmente la propria avventura europea ad, in Sardegna, dove è cominciata la Superfinal di Euroleague 2024. Gli azzurri sono campioni in carica e vogliono difendere il titolo conquistato appena un anno fa: cosa mai avvenuta nelle due precedenti occasioni in cui ci eravamo presentati col titolo vinto 365 giorni prima (due quarti posti nel 2006 e 2019 dopo i successi dell’anno precedente). Comeanziché i soliti 6 ce ne sono 2 meno: i 4 convocati dal commissario tecnico Emiliano Del Duca sono infatti il portiere torrelaghese Leandro Casapieri del Pisa Beach Soccer e i 3 giocatori di movimento del Viareggio Beach Soccer Gianmarco Genovali, Tommaso Fazzini e Alessandro Remedi.