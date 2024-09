Prisma la serie è stata cancellata da Prime Video | le amare parole del regista

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La terza stagione dinon ci sarà. Come annunciato dal, latv con protagonisti Mattia Carrano, compagno dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia Latini e Lorenzo Zurzolo attualmente legato all’ex èda. Ledi Ludovico Bessegato sul mancato rinnovo: Sono abbastanza certo che la seconda stagione sia andata abbastanza bene. Sono abbastanza sicuro per unadi dati che posso osservare, ma che non sono quelli ufficiali. Però due trucchetti li conosciamo anche noi. Abbiamo fatto quantomeno i numeri della prima stagione e li abbiamo migliorati. Laè andata bene anche sui social: siamo stati due giorni in trending topic su Twitter, c’èla sensazione di un bello scambio, sono aumentate le persone che ne parlavano, sono aumentati i follower degli attori.