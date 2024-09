Omaggio a Puccini attraverso i suoi cinque amori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Domani alle 13 al Teatro Dal Verme, per MiTo, viaggio in Polonia, nel cuore del Romanticismo pianistico, con la “Sonata in si minore op. 58“ di Fryderyk Chopin affidata a Diego Petrella, diplomato con menzione al Conservatorio di Milano, dove è stato allievo di Cristina Frosini e Davide Cabassi. Sempre al Teatro Dal Verme alle ore 20 in programma un concerto dell’Orchestra I Pomeriggi Musicali diretta da Alessandro Cadario e con la violinista Anna Tifu (nella foto). Impegnati in un brano sinfonico di Roberta Vacca “P24-fotogrammi per orchestraa Giacomo“ commissionato da MiTo in prima esecuzione e in un classico del concertismo del Novecento, Il “Concerto per violino“ di Korngold.