Mutui in calo? Domani la decisione della Bce

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Idi famiglie e imprese scenderanno? Quanto e quando? Occhi puntati su Francoforte, anche perché potrebbe esserci un segnale, dopo il report di Mario Draghi.è in arrivo ladi Lagarde &Co. È atteso il secondo taglio dei tassi dell’anno. Si parla di 25 punti base. Non i tanto auspicati 50 punti? E poi? Ci sarà un’altra sforbiciata primafine dell’anno? E i? Secondo le simulazioni di Facile.it, un taglio di 25 punti base avrebbe un impatto immediato sull'Euribor, il tasso di riferimento per ivariabili, con un beneficio diretto sulle rate. Un mutuo medio variabile italiano vedrebbe una riduzionerata di circa 18 euro. Per chi ha sottoscritto un mutuo di recente, già a settembre potrebbe esserci un alleggerimento di circa 12 euro.