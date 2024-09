Mercati emergenti l’India può prendere il posto della Cina?

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 11 settembre 2024)è un’economia in rapida espansione, che si sta avvindo molto velocemente a un punto di svolta. Prevediamo, infatti, che nel 2030 arriverà ad essere la terza maggiore potenza economica nel mondo, ma soprattutto che questo percorso accelererà nei decenni a venire, mentre l’importanza dell’Occidente si sta riducendo e lasta andando incontro al plateau. A sostenere la crescita di quella che viene considerata la più grande democrazia al mondo è stato lo sviluppo di una forza lavoro che presenta le skill necessarie per far fronte ai bisogni di un mondo sempre più digitalizzato. E’ quanto emerge dal nuovo contributo di Legal & General Investment Management (LGIM) sule sui motivi che la rendono un mercato emergente atipico.