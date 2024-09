L’Italia Corona il T-Rex e la gavetta | Nicolò Casale vuole prendersi la rivincita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Bologna, 11 settembre 2024 – Correva il 12 settembre 2023:si accomodava in panchina contro l’Ucraina, convocato da Spalletti in maglia azzurra. Si era preso la nazionale, reduce dal secondo posto in campionato con la Lazio, protagonista della seconda miglior difesa della serie A e con la Champions alle porte. Finalmente in vetta, dopo una lunga scalata. Un anno dopo riparte per riconquistarla: con il Bologna, da Como. "La nazionale resta il sogno", ha detto presentandosi in rossoblù. "Ma il Bologna non è un passo indietro", ha precisato. Nell’ambiente del calcio in tanti l’hanno pensato, sui social in tanti l’hanno scritto. E lui se l’è segnata, questa sentenza, con l’intenzione di smentirli.