Legnano evade dai domiciliari e si nasconde dietro le auto parcheggiate | scoperto e arrestato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024)(Milano) 11 settembre 2024 - Questa mattina a, durante le consuete attività di prevenzione e controllo del territorio, gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato un uomo che, verso le 8.30, stava camminando lungo Via Cinque Giornate con un berretto e il cappuccio della tuta tirato su. Alla vista della pattuglia del Commissariato di, l'uomo, un 31enne di origine marocchina, ha cercato dirsialcunenel tentativo di sfuggire al controllo. Dopo la verifica dei documenti e gli accertamenti svolti presso gli uffici del Commissariato, è emerso che il soggetto era sottoposto agli arrestied era già stato denunciato per evasione ad agosto. Durante il controllo, l'uomo ha mostrato un comportamento ostile verso gli agenti. È stato quindinuovamente per evasione.