Le Stelle di Branko ecco le previsioni di mercoledì 11 settembre

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 11 settembre 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di112024: Ariete La tradizione attribuisce a Mercurio il governo del, giorno dedicato al commercio, mercati, scambi. Voi potete contare sull'incondizionata protezione di questo alleato, oggi siete sostenuti anche dalla Luna e Giove - un classico per le vincite, se vi interessa l'argomento. Primo quarto porta ottimismo, premia una lunga attesa, apre nuove possibilità per le persone sole. I nuovi amori che nascono adesso sono spesso per la vita. Toro Soldi guadagnati e soldi che non provengono dal lavoro personale, ma anche discussioni intorno ai beni che avete in comune con gli altri.