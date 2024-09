Lazio Fabiani | Si è aperto un nuovo ciclo Serve pazienza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 11 settembre 2024) “Abbiamo lavorato per costruire una squadra competitiva, ora non so se la competitività arriverà domani o dopodomani. Ma ho sempre detto di portare, si èun”. Queste le parole del direttore sportivo della, Angelo, in conferenza stampa a Formello, dove sono stati presentati i nuovi acquisti Gigot e Dia. “Ho detto mille volte grazie a chi ha fatto un pezzo di storia della, ma l’età passa per tutti – ha aggiunto -. I cicli si aprono e si chiudono”. Sulla cessione di Ciro Immobile ha spiegato: “Ci ho parlato qualche giorno fa. Lui non sapeva di andare via prima di andare in ritiro. Mi ha detto che era carico a pallettoni, voleva fare 20 gol. Poi accade quello che è normale nel mondo del calcio. Ciro è un campione in campo e come uomo, ha ritenuto opportuno fare un’esperienza, cambiare aria. Può fare bene dopo tanti anni.