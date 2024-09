Lavori ok galleria riaperta | Garantita la sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Da ieri sera ladelle Fonti è di nuovo aperta. L’impresa ha smantellato un tratto di strada, eseguito lo scavo, costruito il sottopasso ciclopedonale in cemento armato di collegamento tra il palasport e il parco di Fontescodella e infine ripristinato la sede viaria in 71 giorni. Sono stati inoltre realizzati, all’interno della, gli interventi di "relamping" e di riqualificazione degli impianti tecnologici. Con l’occasione si è anche provveduto alla pulizia dellae alla manutenzione del verde nelle aree circostanti. Eseguito il collaudo, dopo un’estate di passione per gli automobilisti, la strada è statain tempo per il via delle scuole, anche se inizialmente si era parlato di fine agosto.