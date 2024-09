La raccomandazione di Basile ai giovani | Sceglietevi un leader e siate delle spugne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) "Io ormai sono un eremita, come sapete vivo a Capo d’Orlando e sto più in mare che sulla terra ferma. Cosa faccio nella vita? Nel mondo del basket praticamente niente, ma mi sveglio al mattino presto e poi decido cosa fare". Gianlucaè, come sempre, l’essenza dello ‘spirito libero’ e privo di ogni condizionamento del ‘mainstream’. Dopo una carriera fenomenale che l’ha portato ad essere campione d’Europa con la nazionale (1999), medaglia d’argento alle olimpiadi (Atene 2004) oltre che a vincere due scudetti in Italia (con la Fortitudo nel 2000 e 2005) e in Spagna (col Barcellona nel 2009 e 2011) e un’Eurolega (sempre con i ‘blaugrana’ nel 2010) adesso vive nella natura incontaminata di quella zona della Sicilia in cui si impegna con il volontariato, dedicando grandi attenzioni agli animali abbandonati che purtroppo rappresentano un fenomeno in crescita.