Kvaratskhelia apprensione per le sue condizioni in vista del Cagliari | ultim’ora da Di Marzio

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 11 settembre 2024) C’è moltain casa Napoli per ledi Khvicha. Le ultimissime sul problema rimediato dal georgiano. La sosta per le Nazionali spaventa il Napoli indel prossimo impegno. Questa volta, si tratta di uno dei protagonisti della rosa capitanata da Antonio Conte. Infatti, sono ore “difficili” quelle che sta vivendo Khvicha. Il calciatore, impegnato con la sua Georgia, ha rimediato una brutta botta nel match contro l’Albania. Il calciatore ha deciso di giocarci sopra per diversi minuti, prima di dichiarare il proprio forfait al minuto 75?. Da quel momento, è aumentata l’in casa Napoli per ledel giocatore. Il primo annuncio è arrivato da parte del CT Willy Sagnol, il quale ha sottolineato la voglia del giocatore di continua ad essere in campo.