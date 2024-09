Il Napoli ha un vantaggio e De Laurentiis l’ha capito | Ha fatto un colpo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ildeve sfruttare unche Aurelio Dehasin da subito: ecco qual è ildell’estate Aurelio Deha vissuto quest’estate di cambiamenti un po’ in disparte e soprattutto in gran silenzio. Ha lasciato parlare il campo e i fatti. Nel momento più difficile, quando alserviva l’attaccante titolare e non si riusciva a trovare la soluzione per Osimhen, il presidente ha dato il via libera per acquistare il cartellino di Lukaku. Poi, la magia di mercato: il prestito al Galatasaray e l’opzione di rinnovo sul contratto del nigeriano, tale da non svalutare il suo cartellino. Ma il patron azzurro ha percepito sin da subito che, sul finale della scorsa stagione, ilavrebbe potuto sfruttare un