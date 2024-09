I fratelli Corsaro | le anticipazioni trama e cast della prima puntata

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 11 settembre 2024) I: leQuesta sera, mercoledì 11 settembre 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda lade I, serie televisiva italiana diretta da Francesco Miccichè con protagonisti Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia. La serie è tratta dai romanzi di Salvo Toscano. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.) Fabrizioè un giornalista di cronaca nera in un giornale di Palermo, mentre suo fratello Roberto è un avvocato penalista. I due sono molto diversi caratterialmente: Fabrizio è simpatico e attratto irresistibilmente dalle donne, Roberto invece è serio e fedele alla moglie da cui spera di avere un figlio al più presto. In città vengono uccise Francesca Raimondo e Rosaria Cangelosi.