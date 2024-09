Harris e Trump tutto pronto per il dibattito tv

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 11 settembre 2024) (Adnkronos) – Donalde Kamalasi stringeranno la mano, sul palco del National Constitution Center di Philadelphia? I candidati alla presidenza negli Stati Uniti hanno smesso di farlo dal primofra Donalde Hillary Clinton nel 2016. Ma non si escludono sorprese altelevisivo di stanotte. La campagna della candidata dem è pronta ad affrontare anche gli imprevisti: per quattro giorni si è preparata meticolosamente nell’Omni William Penn Hotel di Pittsburg per un “debate camp” intensivo in occasione del suo primo faccia a faccia con l’avversario. L’ex collaboratore di Hillary, ora nella squadra di Kamala, Philippe Reines ha messo in scena simulazioni del, con una ricostruzione del palco, vestito, o lui o una controfigura dell’ex presidente, in abito blu e cravatta rossa, la nota divisa di