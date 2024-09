Guardiola sostiene Lewis ´incredibile´ come protagonista mentre inizia il suo frenetico programma

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Pepha sostenuto che Ricoavrebbe avuto un ruolo danella corsa del Manchester City verso il quinto titolo di Premier League dopo un inizio di stagione impressionante., che ha giocato titolare in tutte le partite diin questa stagione, ha impressionato nella vittoria del City per 3-1 sul West Ham prima della sosta per le partite internazionali, ed è stato in campo per tutta la durata della vittoria dell’Inghilterra sulla Finlandia.