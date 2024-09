Grande Fratello Beatrice Luzzi pronta a debuttare come opinionista | È un ruolo che sento nelle mie corde cercherò di stare attenta ai dettagli perché…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Tra pochi giorni prenderà il via una nuova edizione dele a sedere sulla poltrona di, accanto a Cesara Buonamici, sarà l’ex gieffina. Persi può quindi parlare di un ritorno a “Casa”, dal momento che lo scorso anno ha passato ben sei mesi all’interno del reality, affrontando un percorso per molti aspetti difficile, dovendo fare i conti con l’ostilità di parte dei suoi coinquilini. Nonostante ciò, proprio questa esperienza le ha permesso di arrivare ora a ricoprire ildi, dal momento che nessuno conosce quanto lei le dinamiche che si innescano all’interno del gioco e proprio per questo potrà fornire spunti di riflessione interessanti al programma.