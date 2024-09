Festival di Venezia Lido troppo piccolo e caro Il sindaco di Venezia Brugnaro | Allarghiamoci a Mestre

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ildiè diventatoper la Mostra del Cinema? Allarghiamo il. È ildi, Luigi, a rispondere a stretto giro di stampa, al direttore artistico del, Alberto Barbera. Quest’ultimo aveva esternato malumori e perplessità su prezzi e qualità degli alloggi nei famigerati e cambogiani dodici giorni di. “Vedo purin qualche modo avvicinarsi un limite alla possibilità di crescere ancora: per l’inesistenza di altri spazi a disposizione, tanto per cominciare”, aveva spiegato Barbera alla stampa concluso il. “Tutti mi chiedono un mercato più grande, visto che il Venice Production Bridge, con 3.000 accreditati è cresciuto enormemente. Tutti vorrebbero un grande mercato autunnale in Europa dopo Berlino e Cannes: avrebbe un grande successo. Il problema è che qui non abbiamo gli spazi”.