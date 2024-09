È scontro aperto tra Mbappé e Psg Kylian ha rifiutato la proposta di mediazione della Lega Le Parisien

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Questa mattina il primo round trae il Psg di fronte alla Ligue de Football Professionnel (La Lfp). Una controversia scoppiata dopo il trasferimento dial Real Madrid. Il capitanonazionale francese ha chiesto infatti al suo vecchio club un risarcimento da 55 milioni di euro per stipendi arretrati e bonus non pagati. Lerende noto che laha proposto alle parti unal’ha rifiutata.potrebbe deferire il Psg al tribunale del lavoro Scrive le: “Mercoledì mattina, i consulenti del Paris Saint-Germain esi sono incontrati davanti alla commissione per studiare la controversia che li oppone da diversi mesi sul mancato pagamento di bonus e stipendi per una cifra complessiva di 55 milioni di euro. Secondo il clubcapitale, laraccomanda unaper uscire dalla crisi.