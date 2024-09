Diamante piccante al via la XXXII edizione del Peperoncino Festival nella perla del Tirreno

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il lungomare che domina l’accattivante cornice della baia su cui si affaccia il borgo marinaro offre ai visitatori il miraggio di amene località: anche qui, come per tutto l’altocosentino, il tradizionale mix mare-monti è garantito, e da capo Cirella -a nord- sino al confine con l’abitato di Belvedere Marittimo, a sud, la linea di costa si estende parallelamente, per circa sette chilometri, agli estremi confini occidentali del Parco Nazionale del Pollino. Le vette del gruppo dell’Orsomarso -cime di dolomitica memoria- sembrano proprio precipitare a picco nel mare creando, soprattutto al tramonto, quell’incomparabile colorazione tipica dei più celebrati picchi cari a Dino Buzzati: ma qui non siamo tra comignoli dolomitici, tra pareti dove si nasconde Re Laurino, o al cospetto delle affascinanti Pale di San Martino: qui c’è qualcosa di più.