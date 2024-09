David Gilmour sorprende la figlia Romany | duetto al pub sulle note di “Wish You Were Here”

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Vai in un pub ad ascoltare un po’ di musica e finisci al cospetto di uno dei mostri sacri rel rock. È quanto accaduto poche sere fa agli avventori del “Neptune Inn” di Hove, un piccolo pub nell’East Sussex, in Inghilterra, che hanno avuto la fortuna di assistere a un breve show di. Il leggendario chitarrista dei Pink Floyd si è unito allasul palco, durante una serata di open-mic. Insieme, hanno eseguito una struggente versione acustica di Wish YouHere, una delle canzoni più iconiche della band. Il pubblico del pub, abituato a serate più tranquille, si è ritrovato a cantare a squarciagola, travolto dall’energia della performance.