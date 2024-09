Cortina si prepara alle sue Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Siamo certi che gli organizzatori delleMilanoabbiano guardando Parigi con grande attenzione, per capire come gestire senza intoppi – o con intoppi limitati al minimo- i prossimi due anni, così da arrivare al giorno di inizio dei Giochi nella miglior forma organizzativa e ricettiva possibile. Oggi,è un grande cantiere, e la strada per arrivarci richiede una pazienza certosina: bisogna proprio volerla raggiungere, e una volta lì si ha la sensazione di essere in un luogo in costante cambiamento, un posto che sta ripensando sé stesso e che sta cercando di trovare una sua nuova versione, un suo diverso modo di proporsi. Proprio per questo, visitareoggi ci permette di avere una sua fotografia in trasformazione, e ci offre l’occasione di capire come sta procedendo questo cambiamento e in che direzione sta andando.