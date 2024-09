' CONFIDENZA' in Prima TV su Sky Streaming su NOW e Disponibile in 4K On Demand

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Arriva inTV su Sky il nuovo film di Daniele Luchetti, in onda mercoledì 11 settembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, insu NOW eon.Su Sky il film saràonanche in 4K.Tratto dall’omonimo romanzo di Domenico Starnone,offre il ritratto perfetto del maschio contemporaneo, un uomo in fuga dalle sue debolezze che può soltanto sperare di essere, finalmente, smascherato. Al centro della storia c’è Pietro, un uomo che nonostante la sua estrazione umana e culturale non accetta rapporti paritari con le donne che hanno la sfortuna di stimarlo. Narcisista, ma allo stesso tempo terrorizzato dall’idea di non riuscire, per funzionare ha bisogno della perenne sorveglianza di qualcuno o di qualcosa.