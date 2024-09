Cina | Hainan non ha registrato epidemie dopo super tifone

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Haikou, 11 set – (Xinhua) – La provincia insulare meridionale cinese dinon hafocolai di malattie infettiveessere stata colpita dalYagi, ha dichiarato ieri la commissione provinciale per la sanita’. Nelle citta’ e nelle contee colpite dalnon e’ stato riscontrato nessun aumento anomalo di febbre, diarrea e altri casi, e non si sono verificate emergenze di sanita’ pubblica come intossicazioni alimentari o malattie di causa sconosciuta, ha dichiarato la commissione, aggiungendo che le istituzioni mediche a tutti i livelli della provincia hanno ripristinato il normale funzionamento. Piu’ della meta’ dei servizi turistici, culturali e sportivi disono stati ripristinati, e la percentuale dovrebbeare l’85% prima della settimana di vacanza per la Festa nazionale, che iniziera’ il primo ottobre.