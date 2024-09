Caso Clostebol | la vicenda doping di Jannik Sinner non è ancora chiusa

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 11 settembre 2024)assolto dall’ITIA per assunzione involontaria di, ma la WADA hatempo per presentare ricorso al TAS di Losanna. Roma – Mentre, fresco vincitore agli US Open, si prepara a tornare in Italia per sostenere gli azzurri impegnati in Coppa Davis, rimane aperta la questione del presuntoche lo ha coinvolto nei mesi scorsi. Sebbene la Itia (International Tennis Integrity Agency) abbia assolto il tennista altoatesino, dichiarando l’assunzione delcome “involontaria”, la Wada (Agenzia Mondiale Anti) hala possibilità di presentare un ricorso al Tas (Tribunale Arbitrale dello Sport) di Losanna. La Wada valuta il ricorso: ilnon èchiuso Contrariamente a quanto riportato da molti media, ilnon puòconsiderarsi chiuso.