Calderone ragionare su lavoro oltre i 67 anni ma volontario

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) "Penso che un ragionamento sulla flessibilità in uscita in termini di ampliamento del percorso lavorativo si debba e si possa fare su base volontaria". Lo ha detto la ministra del, Marinain una intervista a Radio 24 a proposito dell'ipotesi di rinviare la pensione dopo i 67nel pubblico impiego su base volontaria a fronte di una richiesta delle amministrazioni e le possibilità che questo avvenga anche nel privato. "Ci deve essere, ha detto, l'assenso del lavoratore e da parte dell'azienda o dell'amministrazione se parliamo di dipendenti pubblici. In alcuni ruoli delle amministrazioni il ricambio non è così facile e così immediato. Bisognasul fatto che il trasferimento delle competenze richiede tempo".