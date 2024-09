Brasile in crisi un altro ko e classifica pericolosa | rischia di saltare il Mondiale 2026!

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2024) E’ allarme in casadopo il pesante ko contro il Paraguay nelle qualificazioni mondiali. All’Estadio Defensores del Chaco di Asuncion la Selecao perde 1-0, con un gol di Diego Gomez, compagno di squadra di Messi all’Inter Miami, al 20?. Il, scavalcato dall’Ecuador, è ora quinto ine la qualificazione è sempre più delicata. Il percorso della squadra di Dorival Júnior, infatti, è stato pessimo. In 8 partite ha conquistato appena 10 punti frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, 9 gol fatti e 8 subiti. La squadra Verdeoro occupa la quinta posizione ma laè cortissima: Paraguay e Bolivia sono distanti 1 punto, 5 il Cile e 7 il Perù ultimo in. Nelle prossime gare ilnon potrà sbagliare proprio contro Cile e Perù, poi Venezuela, Uruguay, Colombia, Argentina, Ecuador, Paraguay, Cile e Bolivia.