Biden indossa il cappellino di Trump Gaffe o gag? Foto e video subito virali

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Roma, 11 settembre 2024 – Jeocon indi Donald. L’ennesimadel presidente degli Stati Uniti oppure unadel presidente davanti ai vigili del fuoco della Pannsylvania? Joeè stato infattigrafato e filmato con indosso unrosso con la scrittanel corso di una visita a una stazione dei vigili del fuoco in Pennsylvania, dove si è recato per le commemorazioni dell'11 settembre. Joeput on a2024 hat in Shanksville, PA today pic.twitter.com/SoP2eVlx8M — FearBuck (@FearedBuck) September 11, 2024 Il presidente, spiega il portavoce della Casa Bianca, Andrew Bates, lo hato brevemente mentre parlava dell'importanza dell'unità bipartisan.